الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من مدينة سيفيرسك

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، رسميا عن انسحاب قواتها من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا السيطرة على المدينة.

الأركان العامة الأوكرانية تعلن الانسحاب من مدينة سيفيرسك



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها الذي نشرته في قناتها على "تلجرام": "انسحبنا من المنطقة المأهولة"، في إشارة إلى سيفيرسك. يُعتبر هذا الإعلان اعترافا صريحا ومتأخرا بفقدان السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

وسبق أن أعلن الجيش الروسي السيطرة على المدينة قبل أسبوعين تقريبا. حيث أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، في 11 ديسمبر الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة سيفيرسك.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها، أن قواتها سيطرت على قريتين في أوكرانيا إحداهما بريليبكا في منطقة خاركيف الأوكرانية، والثانية أندرييفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: أن القوات الروسية قصفت أيضا منشآت الطاقة والمرافق العسكرية بصواريخ كينجال.

وتسببت ضربات نفذتها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤشرًا على أولويات موسكو في وقت تتسارع فيه الجهود من أجل وضع حد للحرب.

