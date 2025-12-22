جيش الاحتلال ينهي التحقيقات بشأن الإخفاقات في عملية طوفان الأقصى

18 حجم الخط

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال أنهى تحقيقاته بشأن الإخفاقات المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي التحقيقات في عملية طوفان الأقصى

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، خلال جلسة مع كبار قادة الجيش، أن التحقيقات انتهت وأن المؤسسة العسكرية ستنتقل إلى مرحلة تنفيذ الدروس المستفادة.

وقال زامير في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية إسرائيلية: "لقد أنهى الجيش تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر. الهدف من اجتماع اليوم هو وضع الخطة المستقبلية للجيش والمضي قدما".

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي

وجاءت هذه الجلسة في إطار جهود الجيش الإسرائيلي لبناء خطة عمل للسنوات المقبلة، استنادا إلى الدروس المستفادة من التحقيقات في إخفاقات الجيش خلال هجوم حماس وما سبقه، وفق ما أفاد به المصدر.

وأضاف زامير أن "دروس 7 من أكتوبر تشكل الأساس لتغيير الجيش الإسرائيلي في السنوات القادمة، وسترافقنا مستقبلا، ومن واجبنا الاستمرار في تضمينها ضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للجيش"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وكان الجيش فتح تحقيقا في إخفاقات المؤسسة العسكرية قبل وأثناء هجوم حماس. وفي نوفمبر الماضي، اتخذ زامير سلسلة من الإجراءات التأديبية بحق عدد من كبار قادة الجيش، عقب مراجعة نتائج لجنة تورغمان التي بحثت في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وخلاله.

واستدعى زامير بشكل عاجل ضباطا كبارا خدموا قبل الهجوم وخلاله، وأبلغهم بالاستنتاجات والإجراءات القيادية التي خلص إليها بناء على التحقيقات.

وشملت الإجراءات الإقالة والاستبعاد والتوبيخ في مختلف أسلاك الجيش.

