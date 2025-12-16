الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يعلن عن مرشحه للاحتياطي الفيدرالي قريبا

البيت الأبيض: ترامب يعلن عن مرشحه للاحتياطي الفيدرالي قريبا
الفيدرالي الأمريكي وخفض أسعار الفائدة، كشف المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه للاحتياطي الفيدرالي قريبًا.

 

مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي يسعى لخفض أسعار الفائدة مجددًا


وأضاف خلال تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، إن الاستقلالية مهمة للغاية في اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لافتًا إلي أن دونالد ترامب يرى أن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أقل مما هي عليه الآن.

 

مستشار البيت الأبيض: ترامب لديه الحق في خفض أسعار الفائدة


ولفت إلي أن ترامب لديه الحق في خفض أسعار الفائدة، وهناك مجالًا واسعًا لخفضها، متوقعًا العودة الي معدل نمو اقتصادي يصل الي 3% وخفض التضخم الي 1%.

وتابع: إذا كان لدى ترامب سبب وجيه ووافقت عليه سأعرضه على الآخرين، مشيرًا إلي أن خفض العجز هو الأساس في الاقتصاد والتجارة
 

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اتخذ قراره بشأن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، ولكنه لم يحدد موعد الإعلان الرسمي عن الاسم، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنه "قريبًا" أو "قبل عيد الميلاد". 

كيفين هاسيت المرشح الأوفر حظا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
 

من جانبه  أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، إنه سيكون سعيدا فى حال اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".

وجاءت تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، لقناة "فوكس نيوز"، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة جيروم باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته العام المقبل.

