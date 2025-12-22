وزير الاتصالات: زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام إلى 7.4 مليار دولار

18 حجم الخط

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا مستمرا على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا محققا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، كما زادت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالى؛ كذلك ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فى 2018.

ارتفاع صادرات التعهيد

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة فى مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد.



جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والتى تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الابتكار الرقمى، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى وذلك ارتكازا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر، مشيرا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويا فى التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/ 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمى، والتدريب المهنى وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.

تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية التى تم إنشاؤها بالعاصمة الجديدة فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، فى إطار بيئة تعليمية متطورة لإعداد وتخريج كفاءات متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التى بدأت بمدرسة واحدة فى 2021 وتوسعت ووصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة فى كافة المحافظات.

وأوضح تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية التى تشمل التدريب المباشر التقليدى، والتدريب عبر منصات رقمية، إلى جانب التوسع فى نماذج التدريب المدمج التى تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى منصة مهارة تك التى توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا فى العديد من المجالات التكنولوجية، مؤكدا حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر فضلا عن توفير برامج تدريبية لغير المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهنى باستخدام الذكاء الاصطناعى.

مسابقة ديجيتوبيا

ولفت إلى مسابقة ديجيتوبيا التى أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب فى مجالات الإبداع الرقمى.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2019 والتى أسهم تنفيذ محاورها فى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أنه تم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية فى مطلع العام الجارى وتتضمن 6 محاور وهى البيانات، والمهارات، والنظام البيئى، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة؛ مؤكدا أنه يتم العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحسين كفاءة الخدمات، حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب فى جلسات المحاكم.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ مشيرا إلى توقيع اتفاقيات فى نوفمبر الماضى مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى استثماراتها فى مصر فى مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة فى 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة فى مصر، وهدفت إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات؛ مؤكدا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا210 خدمة حكومية وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 10 ملايين مستخدم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

رفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول إلى جانب 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم فى زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى 2018، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف، لافتا إلى أن مصر يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، من خلال21 كابلًا دوليًا، من بينها6 كابلات جارى إنشاؤها.

وأشار إلى أنه فى إطار السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد تم إطلاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.

وأشاد الدكتور شريف كامل الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية التى استعرضها الدكتور عمرو طلعت لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، والتى أبرزت دور القطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والابتكار، والشمول، ولتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وبما يضع مصر على طريق أن تصبح مركزا تكنولوجيا إقليميا.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن تقدم مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الإستراتيجية لتنمية رأس المال البشري، وتحسين خدمات الاتصالات، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

الجهود الرقمية فى مصر

كما أن الجهود الرقمية في مصر تستهدف تمكين الشباب ودعم المؤسسات، بما يتيح لها المنافسة في عالم رقمي يتسارع بوتيرة كبيرة.

حضر اللقاء المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا لشئون التحول الرقمى.

ومن غرفة التجارة الأمريكية فى مصر؛ سيلڤيا منسى الرئيس التنفيذى للغرفة، والمهندسة مروة عباس المدير العام فى شركة IBM لشمال شرق أفريقيا، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة مايكروسوفت.

