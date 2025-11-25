الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، حكومة على كف عفريت

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
ads

  فيتو تكشف في عددها الجديد عن وجود مطالبات بالإطاحة بـ«وزراء مدبولى» عقب انتخابات البرلمان.. ود.جودة عبد الخالق: المجموعة الاقتصادية ورطت مصر فى «مستنقع ديون».

 

أقرأ أيضا: 

 

مدارس أولاد الذوات تحت الوصاية.. وعصام كامل يكتب: سيدز للغات..رعب التجربة وآثار الجريمة. 

 

 بديل حسام حسن فى قيادة الفراعنة.

 

 الذهب الضائع بالمستندات.. «فيتو» تفتح ملف النهب المنظّم للمعدن الأصفر فى الصحراء الشرقية.

 

 كواليس انقلاب واشنطن على الإخوان.

 

   خطط ترامب لحسم مصير غزة  والسودان.

 

 سر هجوم السلفيين على برنامج دولة التلاوة.

 

 هيدى كرم: سعيدة بالتعاون مع الليمبى.

 

أبطال “كان يا ما كان في غزة” الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان القاهرة السينمائي  لـ«فيتو»: أردنا كشف مأساة الغزيين.

 

 البالطو الأبيض فى مهب الريح بالأرقام.. البطالة تهدد خريجي «القطاع الطبى».. والكليات الخاصة تفاقم الأزمة.

 

 أزمة بطاطس أسعار التقاوي تجبر المزارعين على مقاطعة العروة الجديدة.

 

مافيا الكتاب الجامعى.. القصة الكاملة.

 

 فرمان «الكهرباء» يصعق العاملين بالخارج..  10 آلاف موظف يطالبون بإلغاء قرار الإجازات المدفوعة.. والوزير خارج نطاق الخدمة.

 

 وش إجرام! جرائم خيالية تجتاح الشارع المصري..المخدرات التخليقية وبلطجة الدراما فى قفص الاتهام. 


 

