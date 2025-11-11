الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، الأسئلة الصعبة عن انتخابات النواب 2025

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
18 حجم الخط

أعضاء القائمة الوطنية يكشفون في العدد الجديد لـ فيتو عن الأسئلة الصعبة في انتخابات النواب 2025، وحقيقة عودة المال السياسي وهندسة الماراثون النيابي وحسم النتائج مقدما.. ورئيس التحرير يحاور السيد القصير: هل اصبح مقعد البرلمان سلعة تباع وتشتري وهل الأحزاب الأربعة الكبرى تجمعهما مصالح ؟. 

 

اقرا أيضا: - 

عصام كامل يكتب: ماذا لو اكتشف رئيس الوزراء أن لديه وزيرا لا يقول الحقيقة ؟ 

انفراد.. صراع العلماء يحرم مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. 

الفاشر.. مدينة في قبضة المليشيات الإرهابية. 

عاصفة يناير تجتاح “ بيت الامة ” و4 مرشحين ينافسون يمامة علي رئاسة الوفد. 

تفاصيل النسخة 64 لمهرجان القاهرة الدولي السينمائي. 

جلبا ب الرئيس.. حكايات رؤساء مصر مع الجبلاية. 

سوق “ الحلاوة ” جبر !.. مافيا عيادات التجميل غير المرخصة تتحدي وزارة الصحة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو انتخابات النواب 2025 المال السياسي بوابة فيتو جريدة فيتو عصام كامل

مواد متعلقة

«فيتو» تكشف لغز «البلاتوه» و«جوزيف تيتو».. قرارات تُلغى في الظل.. وشركة كويتية غامضة تتصدر مشهد مليارات شركة النصر للإسكان!

العدد (684) من «فيتو» وأبرز عناوينه:«فيتو» تكشف فى تحقيق استقصائى: النودلز القاتلة!

«فيتو» تكشف في عددها الجديد، "النودلز القاتلة".. وجبة الأطفال تحتوى صبغات محظورة ومواد مسرطنة

فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات تأميم مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية