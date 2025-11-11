فيتو تكشف في عددها الجديد، الأسئلة الصعبة عن انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

أعضاء القائمة الوطنية يكشفون في العدد الجديد لـ فيتو عن الأسئلة الصعبة في انتخابات النواب 2025، وحقيقة عودة المال السياسي وهندسة الماراثون النيابي وحسم النتائج مقدما.. ورئيس التحرير يحاور السيد القصير: هل اصبح مقعد البرلمان سلعة تباع وتشتري وهل الأحزاب الأربعة الكبرى تجمعهما مصالح ؟.

عصام كامل يكتب: ماذا لو اكتشف رئيس الوزراء أن لديه وزيرا لا يقول الحقيقة ؟

انفراد.. صراع العلماء يحرم مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

الفاشر.. مدينة في قبضة المليشيات الإرهابية.

عاصفة يناير تجتاح “ بيت الامة ” و4 مرشحين ينافسون يمامة علي رئاسة الوفد.

تفاصيل النسخة 64 لمهرجان القاهرة الدولي السينمائي.

جلبا ب الرئيس.. حكايات رؤساء مصر مع الجبلاية.

سوق “ الحلاوة ” جبر !.. مافيا عيادات التجميل غير المرخصة تتحدي وزارة الصحة.

