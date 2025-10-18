العدد (684) من «فيتو» وأبرز عناوينه:«فيتو» تكشف فى تحقيق استقصائى: النودلز القاتلة!

«فيتو» تكشف فى تحقيق استقصائى: النودلز القاتلة!

وجبة الأطفال والشباب تحتوى صبغات محظورة ومواد مسرطنة

تحليل الإندومى بالمعامل المركزية يفجر مفاجأة حول شهادات الصلاحية غير الدقيقة

القمة الحاسمة

معركة 13 أكتوبر الدبلوماسية بشرم الشيخ تطوى عامين من النار والدمار فى غزة

رغم التشكيك والهجوم.. مصر تنتصر: لا تهجير ولا تخلى عن الثوابت ولا عن إقامة دولة فلسطينية

عصام كامل يكتب: صور من يوم عظيم فى تاريخ الإنسانية

«ڤيتو» تزور المناطق الغارقة فى مياه النيل بالمنوفية والبحيرة وأسيوط

الطوفان الإثيوبى

سد النهضة قنبلة مائية تهدد بتكرار غرق القرى والمدن فى مصر والسودان

طوارئ فى «الزراعة» و«الرى» لمواجهة الكارثة.. و«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد

الأمن المائى المصرى فى مرمى الخطر.. وأديس أبابا تضرب استقرار أفريقيا

السفير نبيل فهمى فى صالون ماسبيرو: الواقع العربى مؤسف والندرة المائية فى الشرق الأوسط تتفاقم

الجونة السينمائى 2025..سينما من أجل الإنسانية

80 فيلما تتنافس فى النسخة الثامنة..وسينى جونة تواصل مفاجآتها

خطة أبو ريدة لدعم التوأم فى المونديال

محسن جابر لـ«فيتو»: هذه تفاصيل حكايتى مع الهضبة

سر فشل الأدباء العرب فى الحصول على نوبل بعد نجيب محفوظ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.