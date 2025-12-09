الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، إهدار المال العام واختلاس بالملايين في "كهرباء شمال القاهرة"

فيتو
18

تكشف فيتو في عددها الجديد عن إهدار المال العام في «الكهرباء».. تصفير العدادات واختلاس بالملايين في شركة شمال القاهرة. 

 

 تدخل الرئيس كشف التزوير! بالأرقام.. الإعادة أسقطت أساطير الأرقام الفلكية في الماراثون البرلماني.

 

 عصام كامل يسأل: هل تستقيل  «الوطنية للانتخابات»؟!.

 

إجرام بالقانون2.. «فيتو» تواصل كشف أكبر شبكة لتلفيق القضايا.

 

 زمن الاقتراض!  المراجعتان الخامسة والسادسة لصندوق النقد تختبران قوة الاقتصاد.

 

 استبعاد مفتشي الأغذية من «سلامة الغذاء»..و«الهيئة» تفضل عليهم خريجي الحقوق.

 

المفكر اللبناني  أسعد السحمرائى: نزع سلاح حزب الله تمهيد لقتل الأبرياء.

 

القنصل الصينى بالأسكندرية: نعمل على جذب السائحين الصينيين إلى مصر.

 

 وزير الشؤون الخارجية السوداني الأسبق: عقبتان تواجهان المصالحة ونرفض مساعدة الغرب.

 

 منى زكى تكسب الرهان في فيلم «الست».

 

 تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز فى رمضان 2026.

 

 الكاريبي  يشتعل..  ترامب يفتح جبهة جديدة  في فنزويلا.. وإيران تدعم  كاراكاس.. وتل أبيب  تواصل التحريض. 

