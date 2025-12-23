دفاع سارة خليفة: تقدمت بتظلم للنائب العام عن وقائع تعذيب تعرضت لها المتهمة

18 حجم الخط

تواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة دفاع المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية المخدرات الكبرى

وقدم دفاع المتهمة سارة خليفة بحافظة مستندات تحتوي أنه تقدم بتظلم للنائب العام عن وقائع تعذيب تعرضت لها موكلته علي حد قوله، ودفع ببطلان القرارات التي صدرت بحق المتهمين الخامس والسادس والتاسع والثاني عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون حتي الثامن والعشرون، بالتحقيقات كونها وليدة إجراءات باطلة وإكراه مادي ومعنوي من ضباط مكافحة المخدرات علي المتهمين.

وطلب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن قائلا بأن النيابة العامة صاحبة المقام الرفيع.

اتهامات النيابة العامة لـ سارة خليفة

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال سارة خليفة وآخرين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلوجرامًا.

