الشرطة البريطانية تلقي القبض على الناشطة السويدية جريتا تونبري في مظاهرة داعمة للفلسطينيين

بموجب قانون الإرهاب..

ألقت قوات الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، القبض على الناشطة السويدية جريتا تونبري في لندن خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين، بحسب جماعة "ديفيند آور جوريز" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن عملية الاعتقال جاءت بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لحملها لافتة تعبر عن دعمها لسجناء مرتبطين بحركة "فلسطين أكشن" التي تصنفها الحكومة البريطانية جماعة إرهابية.

وذكر متحدث باسم مدينة لندن أن الشرطة احتجزت اثنين آخرين بتهمة إلقاء طلاء أحمر على أحد المباني.

اعتقال تونبري بموجب قانون مكافحة الإرهاب

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "بعد فترة وجيزة، جاءت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما إلى الموقع، وألقينا القبض عليها لرفعها لافتة تدعم حركة فلسطين أكشن المحظورة، وهو ما يخالف المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000".

وقالت جماعة "ديفيند آور جوريز" إنها استهدفت المبنى لأن شركة التأمين التي تستخدمه تقدم خدمات للفرع البريطاني لشركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.

وحظيت تونبري بشهرة كبيرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، حيث انضمت إلى أسطول من السفن المحملة بالمساعدات بهدف كسر الحصار البحري الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع.

تونبري تعرضت لمعاملة سيئة على يد سلطات الاحتلال

وألقت سلطات الاحتلال القبض عليها بعد مداهمة سفن الأسطول؛ حيث تعرضت إلى معاملة سيئة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" على ثنين من النشطاء آنذاك.

وقال الناشطان الأمريكي وويندفيلد بيفر والماليزية هزواني حلمي لـ"رويترز": إن “سلطات الاحتلال أجبرت تونبري على ارتداء العلم الإسرائيلي".

وأكد بيفر أنه جرت معاملة تونبري "بشكل سيئ للغاية" و"استخدمت كأداة دعائية"، مؤكدا أنها دفعت إلى غرفة لدى وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

احتجاز معتقلات "فلسطين أكشن" في سجن برونزفيلد

يجري احتجاز المعتقلات من حركة "فلسطين أكشن" في سجن برونزفيلد؛ حيث بدأت المعتقلات بالفعل إضرابا عن الطعام منذ 2 نوفمبر 2025، وتجاوز بعضهن الفترة القانونية للحبس الاحتياطي البالغة 182 يوما.

وجاء اختيار هذا اليوم بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور، حين زرعت بريطانيا بذور الإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم، بحسب المعتقلات.

وترى الحركة أن إعلان وعد بلفور عام 1917 كان سببا لخسارة الفلسطينيين وطنهم، وأن "بريطانيا تحمل وصمة قرن من التواطؤ في استعمار فلسطين"، وتؤكد أنها ناشدت باستمرار سلطات المملكة المتحدة لإنهاء هذا "التواطؤ والاستعمار"، داعية الشعب البريطاني إلى التحرك لأنه "هو الوحيد القادر على إنهاء هذا التواطؤ".

حركة بريطانية عمرها ربع قرن

"فلسطين أكشن" هي حركة بريطانية مؤيدة لفلسطين تأسست في يوليو 2020، وتدعو لوقف نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وشنت أولى حملاتها باقتحام مصنع أسلحة في مدينة ليستر بإنجلترا، والتقط أعضاؤها صورا للطائرات المسيرة أثناء إنتاجها، إضافة إلى احتلال المبنى مدة أسبوع، مما أوقف الإنتاج داخل المصنع بشكل كامل.

وفي يوليو 2025، صوت مجلس العموم البريطاني بالأغلبية لصالح إدراج الحركة ضمن قوائم الإرهاب ومنع أنشطتها رسميا، استنادا إلى اتهامات حكومية للحركة بتنفيذ عمليات اقتحام وتخريب استهدفت مقار شركات دفاعية بريطانية وتسببت في إلحاق أضرار ببعض الطائرات العسكرية. وقد سارعت الحركة إلى تقديم طعن قانوني ضد القرار، معتبرة أن تصنيفها منظمة إرهابية يفتقر للأسس القانونية.

