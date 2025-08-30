فريدة الشوباشي: أمريكا تعيد إنتاج وعد بلفور وإسرائيل مجرد حاملة طائرات أمريكية

أكدت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن الدولة لا تتخلى عن مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى نجاح الجهود الدبلوماسية في الإفراج عن الشاب أحمد عبد القادر "ميدو" بعد تعرضه لمضايقات، بسبب دفاعه عن وطنه أمام السفارة المصرية في بريطانيا.

ازدواجية المعايير الغربية.. أم معيار واحد؟

وأوضحت الشوباشي،، أن ما يُسمى "ازدواجية المعايير" في التعامل الغربي مع الأحداث غير دقيق، بل هو في الواقع "معيار واحد" يقوم على دعم الأصدقاء والعملاء بكل الإمكانيات، في مقابل التضييق والتعنت مع من يُعتبرون أعداء.

الإخوان.. من بريطانيا إلى أمريكا

وأشارت خلال لقائها ببرنامج “ولاد البلد”، الذي يقدمه محمد قاسم، المذاع على قناة "الشمس 2" إلى أن بريطانيا كانت أول من احتضن ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن الولايات المتحدة هي من تولت الآن مسؤولية رعايتهم ودعمهم سياسيًا وإعلاميًا، مؤكدة أن الهدف واحد وهو الضغط على مصر ومحاولة إضعافها.

إسرائيل.. أداة أمريكية

ووصفت الشوباشي إسرائيل بأنها "حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط"، تُستخدم لخدمة المصالح الأمريكية وإعادة إنتاج مخططات قديمة، مشبهة ما يجري حاليًا بتكرارلسيناريو "وعد بلفور" عام 1917، عندما "أعطى من لا يملك وعدًا لمن لا يستحق".

مقولات جمال عبد الناصر

واستشهدت النائبة بمقولات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول الصمود وعدم الاستسلام، مؤكدة أن ما يحدث الآن يستدعي وعيًا شعبيًا كاملًا بالمخططات التي تُرسم للمنطقة، وأن مصر ستظل الدرع الواقي للحفاظ على وحدة الأمة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.