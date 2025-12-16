وضع الطبقة الأسفلتية السطحية بدءا من شارع الجامعة وحتى مسجد حمزة ببورفؤاد (صور)

18 حجم الخط

تشهد مدينة بورفؤاد استمرار أعمال المرحلة الثانية لمخطط تطوير ورفع كفاءة شارع عباس علام بمدينة بورفؤاد، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان برمه ، وبالتنسيق مع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد

تطوير شارع مدينه بورفؤاد، فيتو

استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة لشوارع بورفؤاد

وترصد فيتو خلال هذه الصور أعمال التطوير في المنطقة السالف ذكرها، التي يأتي التطوير فيها في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، بهدف تحقيق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات.

تطوير شارع مدينه بورفؤاد، فيتو

وأوضحت مدينة بورفؤاد في بيان صحفي صادر عنها أن الأعمال الجارية هذه الأيام خاصة باستمرار وضع الطبقة الأسفلتية السطحية ضمن المرحلة الثانية للتطوير بدءًا من شارع الجامعة وحتى مسجد حمزة بطول 150 مترًا، مع التنسيق مع قسم مرور بورفؤاد بقيادة الرائد حمدي المصري لتوفير محاور مرورية بديلة تضمن عدم تعطُّل الحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال الرصف.

تطوير شارع مدينة بورفؤاد، فيتو

أعمال تطوير شاملة بجميع شوارع بورفؤاد

وتابع البيان مؤكدًا بأنه تشمل أعمال التطوير أيضًا ببورفؤاد رصف وتوسعة الطرق وإنشاء أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة المناطق السكنية المحيطة من خلال أعمال الإضاءة بالأعمدة الديكورية الحديثة وتنفيذ أعمال اللاند سكيب على أعلى مستوى، إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية اللازمة.

تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو

تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو

