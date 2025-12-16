الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وضع الطبقة الأسفلتية السطحية بدءا من شارع الجامعة وحتى مسجد حمزة ببورفؤاد (صور)

تطوير شارع مدينه
تطوير شارع مدينه بورفؤاد، فيتو
18 حجم الخط

تشهد مدينة بورفؤاد استمرار أعمال المرحلة الثانية لمخطط تطوير ورفع كفاءة شارع عباس علام بمدينة بورفؤاد، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان برمه ، وبالتنسيق مع  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد

تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو
تطوير شارع مدينه بورفؤاد، فيتو

استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة لشوارع بورفؤاد

وترصد فيتو خلال هذه الصور أعمال التطوير في المنطقة السالف ذكرها، التي يأتي التطوير فيها في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، بهدف تحقيق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات.

تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو
تطوير شارع مدينه بورفؤاد، فيتو

وأوضحت مدينة بورفؤاد في بيان صحفي صادر عنها أن الأعمال الجارية هذه الأيام خاصة باستمرار وضع الطبقة الأسفلتية السطحية ضمن المرحلة الثانية للتطوير بدءًا من شارع الجامعة وحتى مسجد حمزة بطول 150 مترًا، مع التنسيق مع قسم مرور بورفؤاد بقيادة الرائد حمدي المصري لتوفير محاور مرورية بديلة تضمن عدم تعطُّل الحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال الرصف.

تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو
تطوير شارع مدينة بورفؤاد، فيتو

أعمال تطوير شاملة بجميع شوارع بورفؤاد

وتابع البيان مؤكدًا بأنه تشمل أعمال التطوير أيضًا ببورفؤاد رصف وتوسعة الطرق وإنشاء أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة المناطق السكنية المحيطة من خلال أعمال الإضاءة بالأعمدة الديكورية الحديثة وتنفيذ أعمال اللاند سكيب على أعلى مستوى، إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية اللازمة.

تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو
تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو
تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو
تطوير شارع مدينه بورفؤاد ، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد مديرية الطرق والنقل بورفؤاد

مواد متعلقة

انطلاق أعمال تطوير وتطهير المجرى الملاحي بميناء البرلس بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

تبدأ غدا بالداخل، التفاصيل الكاملة لدوائر الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة منح الطلاب إجازة اليوم بسبب الطقس السيئ

حادث قطار طوخ، السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة وراء سقوط الحاويات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads