في العيد القومي لكفر الشيخ، عروض فنية وأفلام وثائقية تبرز بطولات معركة البرلس (صور)

شهد برنامج الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، خلال عيدها القومي الـ 69، اليوم الثلاثاء، عرض فيلم تسجيلي يوثق تفاصيل معركة البرلس وبطولات أبطالها، إلى جانب فيلم آخر عن إنجازات الدولة المصرية في كفرالشيخ في مختلف المجالات التنموية.

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين المحافظة وقيادات القوات البحرية، وعُزف السلام الوطني في ختام الاحتفال، وسط أجواء من الفخر والانتماء الوطني.

وأكد المحافظ في كلمته أن تضحيات الشهداء ستظل منارة تضيء دروب الأجيال القادمة، داعيًا إلى مواصلة البناء والعمل لتحقيق التنمية والرخاء لأبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، يرافقه قيادات القوات البحرية والأمن، بوضع إكليلٍ من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية بمدينة برج البرلس، وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وجسد المشهد مشاعر الفخر والعرفان بتضحيات أبطال البحرية المصرية الذين واجهوا الأسطولين البريطاني والفرنسي عام 1956 بكل شجاعة وبسالة دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته.

ويُقام هذا التقليد سنويًا في موقع المعركة تخليدًا لذكرى الشهداء وتقديرًا لدورهم الوطني العظيم.

