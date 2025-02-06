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محافظات

مرزوق يوقد شعلة احتفالات العيد القومي الـ755 لمحافظة الدقهلية (فيديو)

إيقاد الشعلة في احتفالات
إيقاد الشعلة في احتفالات للدقهلية، فيتو

توجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الساعة 6 مساء، لإيقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ليأذن ببدء الاحتفالات بـ العيد القومي للدقهلية الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام.

احتفالات الدقهلية بعيدها القومي

جاء  ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "بمناسبة مرور 775 سنة على هزيمة الحملة الصليبية واسر لويس التاسع.. بدء احتفالات العيد القومي للدقهلية.

العيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام

يذكر أن ذكرى الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام، تأتي تكريما لذكرى انتصار أجدادنا فى هذا التاريخ عام 1250م على الحملة الأوربية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، حيث تصدى أبناء الدقهلية للحملة، وتمكنوا من أسر لويس التاسع ملك فرنسا، وإيداعه دار ابن لقمان بالمنصورة.

 

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