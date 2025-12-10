وزيرة التنمية المحلية تزور كلية التجارة بجامعة القاهرة وتلتقي بأعضاء هيئة التدريس

18 حجم الخط

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة إلى مقر كلية التجارة جامعة القاهرة، عقب حضور الوزيرة لمراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والكلية.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية كل من: الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية، وعدد من الأساتذة المتفرغين بأقسام الكلية، وذلك بحضور د. عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، والمشرف على مركز سقارة وبحضور عدد من الطلاب والطالبات من المتميزين.

وفي بداية اللقاء، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتواجد مع هذه الكوكبة المتميزة من الأساتذة الكبار بالكلية في جامعة القاهرة العريقة والتي تخدم جميع المحافظات والجهات المختلفة بالدولة.

منال عوض: نسعي للاستفادة من كافة خبرات الكلية التعليمية والعملية لتطوير فكر العاملين بالمحليات

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها قامت خلال توليها منصب نائب محافظ الجيزة بالتعاون مع عدد من كليات جامعة القاهرة، والتي لم يبخل مسئولوها في تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لملفات عمل المحافظة والمساعدة في حل عدد المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي في بعض المناطق بالمحافظة.

كما رحبت وزيرة التنمية المحلية بكافة الأفكار والمبادرات والدراسات العلمية الخاصة بحل بعض مشكلات البيئة والتنمية المحلية، وبصفة خاصة توفير الموارد اللازمة لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية وكافة البرامج الخاصة بالمناخ والبيئة، مشيرة إلى التعاون بين الكلية وقطاعات التدريب بالوزارتين في تدريب الكوادر المحلية وإدارات البيئة بالمحافظات، والاستفادة من كافة خبرات الكلية التعليمية والعملية لتطوير فكر العاملين بالمحليات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون بعض الدولة الشقيقة والصديقة لمصر توفر منحا تدريبية للعاملين في مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة والمحافظات بالخارج.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الحكومة تسعى للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة علي أرض جميع المحافظات، وكذا تعزيز الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة، وتوفير فرص العمل بالمحافظات وجذب القطاع الخاص والمستثمرين واستغلال الميزات التنافسية التي تتميز بها كل محافظة.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة لبنى فريد عميدة الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بخالص التقدير لوزيرة التنمية المحلية على هذه الزيارة المهمة للكلية، متمنين لها خالص التوفيق والنجاح في توليها وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

كما أشارت عميدة الكلية إلى أن وزيرة التنمية المحلية نموذج مشرف وملهم للمرأة المصرية التي تتميز بالاجتهاد والتواضع والتفاني في العمل طوال مسيرتها المهنية في كافة المناصب التي تولتها بالدولة.

وخلال اللقاء عرض عدد من أعضاء هيئة التدريس والوكلاء ملخصا لعدد من الأبحاث والدراسات العلمية التي تقدم مقترحات وأفكارا وحلولا لدعم جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في الملفات الخاصة بتمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وتقييم لمحميات الطبيعية وغيرها من الملفات الخدمية والتنموية على أرض المحافظات والتي تدعم رؤية الوزارة.

