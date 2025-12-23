الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

موقد تدفئة، الشهود يكشفون تفاصيل جديدة في حريق مخزن أخشاب مؤسسة الزكاة

حريق بمخزن أخشاب،
حريق بمخزن أخشاب، فيتو
استمعت  نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال عدد من شهود العيان حول حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وامتدت آثاره إلى عدد من المنازل بالمنطقة. 

وأكدوا أنهم شاهدوا قبل الحريق بعض العمال، وقد أوقدوا قطعا خشبية علي سبيل التدفئة ثم اندلع الحريق، وأمرت النيابة العامة باستدعاء العمال بمخزن الأخشاب المحترق وكذلك مالكه لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية قد دفعت بـ 8 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد ألسنة اللهب من داخل مخزن بشارع كفر الباشا.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن النيران اشتعلت في مخزن أخشاب على مساحة تقدر بنحو 2000 متر، ما أدى إلى التهام كميات كبيرة من الأخشاب وساعد على سرعة انتشار الحريق.

جهود السيطرة والتأمين

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، فيما كثف رجال الإطفاء عمليات المكافحة من عدة اتجاهات، إلى جانب تنفيذ أعمال تبريد مستمرة لمنع تجدد الاشتعال أو امتداد النيران إلى المخازن المجاورة. كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات تحسبا لوقوع أي إصابات.

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمنشآت

ارتفاع درجات الحرارة والماس الكهربائي:

الماس الكهربائي: يحدث بسبب تلف الأسلاك أو المعدات الكهربائية أو الاستخدام غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال، خاصة في الظروف التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.


التخزين غير السليم:

التشوينات الزائدة: قد تؤدي إلى تراكم المواد القابلة للاشتعال بشكل مفرط، مما يزيد من خطر حدوث الحريق.

تخزين المواد سريعة الاشتعال: يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن المصادر المحتملة للحرارة أو النيران.

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق

نظام المراقبة والإنذار

تزويد المنشآت بكاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار الحريق، وأسطوانات إطفاء يدوية وآلية.

إجراءات الأمان الأساسية

عدم إغلاق الأبواب أثناء التشغيل وفتحها عند انتهاء العمل.

