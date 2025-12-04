المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن أدوات كهربائية بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق التهم مخزن أجهزة كهربائية في منطقة الوراق، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

نشوب حريق في مخزن أجهزة كهربائية

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق مخزن أجهزة كهربائية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة الوراق، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفرض كردون أمني بمحيط الحريق لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التي دفعت بها الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة رفقة سيارة إسعاف تحسبا لحدوث إصابات، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة للمخزن المشتعل.

تم إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى، وتجرى فرق البحث التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات اشتعال الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

