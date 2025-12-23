الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

إخلاء المنازل المتأثرة بحريق مخزن أخشاب المرج وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة

انتقل فريق من  نيابة شرق القاهرة الكلية لمعاينة موقع حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وامتدت أثاره إلى عدد من المنازل بالمنطقة، وأمرت بإخلاء المنازل المتأثرة لحين انتهاء عمل اللجنة الهندسية، لبيان هل تأثرت بالحريق وهل تصلح للعيش من عدمه، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية دفعت بـ 8سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد ألسنة اللهب من داخل مخزن بشارع كفر الباشا. 

وبالمعاينة الأولية تبين أن النيران اشتعلت في مخزن أخشاب على مساحة تقدر بنحو2000 متر، ما أدى إلى التهام كميات كبيرة من الأخشاب وساعد على سرعة انتشار الحريق.

جهود السيطرة والتأمين

وفرضت  قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، فيما كثف رجال الإطفاء عمليات المكافحة من عدة اتجاهات، إلى جانب تنفيذ أعمال تبريد مستمرة لمنع تجدد الاشتعال أو امتداد النيران إلى المخازن المجاورة. كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات تحسبا لوقوع أي إصابات.

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمنشآت:

ارتفاع درجات الحرارة والماس الكهربائي:

الماس الكهربائي: يحدث بسبب تلف الأسلاك أو المعدات الكهربائية أو الاستخدام غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال، خاصة في الظروف التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.


التخزين غير السليم:

التشوينات الزائدة: قد تؤدي إلى تراكم المواد القابلة للاشتعال بشكل مفرط، مما يزيد من خطر حدوث الحريق.

تخزين المواد سريعة الاشتعال: يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن المصادر المحتملة للحرارة أو النيران.

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق:

نظام المراقبة والإنذار:

تزويد المنشآت بكاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار الحريق، وأسطوانات إطفاء يدوية وآلية.
إجراءات الأمان الأساسية:

عدم إغلاق الأبواب أثناء التشغيل وفتحها عند انتهاء العمل.

