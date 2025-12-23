غلق مخبزين في حملة رقابية على مخابز مراكز الدقهلية (صور)

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بـمحافظة الدقهلية حملة رقابية على 22 مخبزًا بأربعة مراكز، وأسفرت عن غلق مخبزين لمخالفتهما الوزن المقرر لرغيف الخبز.

حملات على مخابز الدقهلية

تأتي الحملات استمرارًا للاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتولى رصدها فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

غلق مخبزين في حملة رقابية على 22 مخبزًا بأربعة مراكز

وكان كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية تموين الدقهلية، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

حملات استجابة لشكاوى المواطنين

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

المراكز المستهدفة في الحملة

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، تم المرور علي مراكز، طلخا شملت قرى سرسق ومنشأة البدوي وكفر الخوازم، ومركز نبروه شملت، مدينة نبروه وقريتي بهوت وكفر بهوت، ومركز بلقاس شملت، مدينة بلقاس وقرية الخازندار، ومركز المنصورة، شملت قرى البرامون وكفر بداوي.

نتائج الحملة وتحرير المحاضر

وأسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعة شملت، 5 محاضر نقص وزن يتراوح بين 9 جرام إلى 22 جرام، ومحضر غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر بدون سجل تفتيش، محضرين عدم وجود قائمة بيانات، محضرين عدم نظافة أدوات عجين، كما تم تحرير محضرين غلق لمخبزين لعدم الالتزام بالوزن المقرر للرغيف المدعم.

التفتيش على إجراءات الحماية المدنية

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

