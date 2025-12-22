وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض "شارك" الخيري

18 حجم الخط

افتتح المهندس محمد الرشيدي مدير مديرية تعليم الدقهلية معرض شارك الخيري والذي أقيمت فعالياته بمدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حيث أشرف على تنظيم وأعداد المعرض لاستقبال الزائرين والمواطنين توجيه التربية الاجتماعية بإدارة غرب المنصوره التعليمية وقد رافق وكيل تعليم الدقهلية، لافتتاح المعرض كل من بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، الدكتور طارق أنور وكيل الادارة وقيادات المدرسة.

واستقبل طلاب المدرسة الوفد بالزي الفرعوني كإشارة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وأدي بعض تلاميذ الصفوف الأولى بعض الفقرات والأنشطة المرتبطة بالمناهج الدراسية والتي أبدي الحاضرون إعجابهم بها.

محتويات المعرض

احتوت أقسام المعرض علي الملابس والحقائب المدرسية والأحذية التي أقبل عليها الزائرون من مواطني مدينة المنصورة.

وقد أبدي مدير المديرية ومرافقوه إعجابهم بفكرة المعرض ومحتوياته وقد وجه الرشيدي الشكر والتقدير للقائمين على تجهيز وتنظيم المعرض متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

