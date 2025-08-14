الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتوعد المتلاعبين بمصالح المواطنين ويوجه بحملات مكثفة على المخابز (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع التموين، للمرور والتفتيش على مركز أجا ومتابعة جودة الأداء في المخابز.

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر ولا نقبل المساس به تحت أي مبرر.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 15 مخبزا بمركز أجا، شملت قرى، ميت مسعود، ميت دمسيس، طنامل، سماحة، كفر عوض، البلوق، بالإضافة إلى مدينة أجا، أسفرت عن رصد وتحرير عدد من المخالفات. 

تمثلت في تحرير إجمالي 9 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 9-19 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، وتصرف في الدقيق المدعم في 6 شكاير، ما يمثل إهدارا للمال العام واستغلال غير مشروع للدقيق المخصص لرغيف الخبز المدعم، ومحضر غلق بدون إذن.

وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية،  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ كافة الاجراءات استجابة لشكاوى المواطنين الإجراءات اللازمة التفتيش والمتابعة الخبز المدعم التواصل الاجتماعي الرقابة التموينيه الحملة التفتيشية الصفحة الرسمية للمحافظة اللواء طارق مرزو اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المركز الاعلامي المخالفات التموينية جراءات قانونية حملات مكثفة رغيف الخبز المدعم صفحات التواصل الإجتماعي محافظ الدقهلية محمد صلاح محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

قرار من النيابة بشأن صانع محتوى متهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

بيراميدز يصل إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري (صور)

وزير الخارجية الأمريكي: الضمانات الأمنية وتبادل الأراضي شرط تحقيق السلام في أوكرانيا

لقاء بوتين وترامب، كل ما تريد معرفته عن القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟، أمين الفتوى يجيب

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads