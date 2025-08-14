محافظ الدقهلية يتوعد المتلاعبين بمصالح المواطنين ويوجه بحملات مكثفة على المخابز (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع التموين، للمرور والتفتيش على مركز أجا ومتابعة جودة الأداء في المخابز.

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر ولا نقبل المساس به تحت أي مبرر.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 15 مخبزا بمركز أجا، شملت قرى، ميت مسعود، ميت دمسيس، طنامل، سماحة، كفر عوض، البلوق، بالإضافة إلى مدينة أجا، أسفرت عن رصد وتحرير عدد من المخالفات.

تمثلت في تحرير إجمالي 9 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 9-19 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، وتصرف في الدقيق المدعم في 6 شكاير، ما يمثل إهدارا للمال العام واستغلال غير مشروع للدقيق المخصص لرغيف الخبز المدعم، ومحضر غلق بدون إذن.

وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية، محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.