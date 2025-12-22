الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدى السيارات من  الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الثالثة فجرا  وتنتهي في الساعة التاسعة صباحا.

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين


كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الشبورة المائية الكثيفة الشبورة الكثيفة الطقس غدا الثلاثاء الطقس غدا

مواد متعلقة

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

بداية هادئة للشتاء.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.. انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وتحذير مستمر من الشبورة الكثيفة

انخفاض شديد بالصغرى، درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس، توقعات بسقوط الأمطار غدا الاثنين

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وزيمبابوي بعد مرور 15 دقيقة

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

أمم إفريقيا، مرموش يسجل هدف التعادل لمصر في مرمى زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

السياحة تحتفل بتركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف الكبير غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الفجر

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads