الإثنين 22 ديسمبر 2025
ملفات وحوارات

بداية هادئة للشتاء.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.. انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وتحذير مستمر من الشبورة الكثيفة

حالة من الاستقرار تشهدها البلاد فى أولى أيام فصل الشتاء، حيث تقل فرص سقوط الأمطار وتنحسر على السواحل الشمالية الغربية. 

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس. 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدى السيارات من  الشبورة المائية الكثيفة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء بدأت فى الثالثة فجرا وتنتهي في الساعة التاسعة صباحا. 

توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة

وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 27

