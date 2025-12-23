ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بأسواق الفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات.

وتمكنت الحملة من تحرير 26 مخالفة متنوعة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 48 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية.

نتائج الحملة على أسواق القرى والمدن

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط تحرير محضر إثبات حالة لأحد تجار التموين للتصرف في السلع التموينية بقيمة إجمالي مبلغ التأمين 45 ألف جنيه، وتم ضبط كمية من الدهانات منتهى الصلاحية بناء على تاريخ الانتاج والانتهاء، و190 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير، وحررت 8 محاضر عدم إعلان الأسعار لأنشطة مختلفة، ومحضر إثبات حالة لأحد المخابز البلدية للتصرف في شيكارتين دقيق بلدي من حصته، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، و5 مخالفات عدم إعلان عن أسعار أنشطة مختلفة، و7 محاضر إثبات حالة لتجار تموين لغلق النشاط في مواعيد العمل الرسمية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

