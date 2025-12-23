الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بأسواق الفيوم

سجائر مجهولة المصدر،
سجائر مجهولة المصدر، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات.

 وتمكنت الحملة من تحرير 26 مخالفة متنوعة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 48 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية.

نتائج الحملة على أسواق القرى والمدن

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط تحرير محضر إثبات حالة لأحد تجار التموين للتصرف في السلع التموينية بقيمة إجمالي مبلغ التأمين 45 ألف جنيه، وتم ضبط كمية من الدهانات منتهى الصلاحية بناء على تاريخ الانتاج والانتهاء، و190 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير، وحررت 8 محاضر عدم إعلان الأسعار لأنشطة مختلفة، ومحضر إثبات حالة لأحد المخابز البلدية للتصرف في شيكارتين  دقيق بلدي من حصته، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، و5 مخالفات عدم إعلان عن أسعار أنشطة مختلفة، و7 محاضر إثبات حالة لتجار تموين لغلق النشاط في مواعيد العمل الرسمية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية  لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

تحرير 81 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

ضبط دقيق بلدي مهرب وزيوت مطاعم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الاعلان عن الأسعار السلع التموينية القيوم المخابز السياحية المخابز البلدية تكثيف الحملات على الأسواق حملات علي الاسواق والمحال التجارية محافظة الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

محامي المسن الصعيدي يتقدم اليوم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد فتاة المترو

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

لاعبو زيمبابوي صدقوا نفسهم بعد هدف التقدم، أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر

رويترز: رصد مقاتلين من الدعم السريع في جنوب شرق ليبيا والجيش الليبي ينفي

مقترح أمريكي لهدنة إنسانية شاملة في السودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

15 دعاء يمكنك ترديدها في الفجر

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads