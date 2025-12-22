القصة الكاملة لأحداث حلب.. اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى.. اتهامات متبادلة بين الجيش السوري وقوات قسد.. مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات داخل الأحياء السكنية.. ودعوات محلية لحماية المدنيين

18 حجم الخط

شهدت مدينة حلب في شمال سوريا، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإغلاق للطرق في المنطقة.

بدأت الأحداث بإعلان وسائل إعلام سورية مساء اليوم الاثنين، قيام قوات من قسد بالهجوم على نقاط ارتكاز لقوات الأمن السورية، مما تسبب في اندلاع اشتباكات بين الجانبين

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن 5 مدنيين أصيبوا جراء هجوم قالت إن فصائل تابعة لـ حكومة دمشق شنته على حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب، في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر الأمني في المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

قسد: الهجوم طال أحياء سكنية مأهولة وأوقع إصابات بين المدنيين

وقالت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في بيان عاجل إن الاستهداف طال مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن وقوع إصابات، مؤكدة أن من بين المصابين نساء وأطفال بحسب المعلومات الأولية. وأضافت أن القصف أو إطلاق النار تم من اتجاهات خاضعة لسيطرة فصائل مرتبطة بالحكومة السورية.

اتهامات متبادلة في ظل تصعيد ميداني شمالي حلب

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تصعيدًا أمنيًا وتبادلًا للاتهامات بين الأطراف المتواجدة في المنطقة، حيث كانت وزارة الدفاع السورية قد تحدثت في وقت سابق عن هجمات استهدفت نقاط انتشارها، بينما تحدثت مصادر حكومية عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

مخاوف إنسانية من اتساع رقعة الاشتباكات داخل الأحياء السكنية في سوريا

وأثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين، لا سيما مع وقوع الاشتباكات داخل مناطق مأهولة، ما قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتعطيل الخدمات الأساسية، وفق تحذيرات محلية.

دعوات محلية سورية لضبط النفس وحماية المدنيين وسط تضارب الروايات

وفي ظل تضارب الروايات حول المسؤولية عن التصعيد، تتزايد الدعوات المحلية والدولية لضبط النفس وتجنب استهداف المناطق السكنية، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع في مدينة حلب.

ومن أعلنت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شنت هجومًا مفاجئًا على نقاط انتشار تابعة للجيش السوري في محيط حي الأشرفية بمدينة حلب، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات المنتشرة في المنطقة.

الجيش السوري يرد على مصادر النيران التى أطلقتها قسد

وقالت الوزارة أن قوات الجيش السوري تقوم بالرد على مصادر النيران التي أطلقتها عناصر قسد، في إطار التعامل مع الهجوم ومنع توسع رقعة الاشتباكات، مشيرة إلى أن الرد يتركز على النقاط التي خرجت منها عمليات الاستهداف.

إصابة عناصر من الأمن الداخلي والجيش السوري برصاص قسد

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر في وزارة الداخلية السورية بـإصابة عنصرين من الأمن الداخلي والجيش السوري، جراء إطلاق نار من قبل عناصر قسد المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي مدينة حلب.

انسحاب قسد من الحواجز المشتركة وفتح النار على الأمن الداخلي

وذكرت المصادر، أن قوات قسد انسحبت من الحواجز المشتركة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، قبل أن تُقدم على إطلاق النار باتجاه عناصر الأمن الداخلي، ما اعتُبر تصعيدًا خطيرًا يهدد الترتيبات الأمنية القائمة في المنطقة.

توتر أمني وتحذيرات من تفاقم الاشتباكات شمالي حلب

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متصاعد شمالي مدينة حلب، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية على السكان، مع استمرار حالة الاستنفار في محيط الأحياء المتأثرة بالأحداث.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين: إن قوات قسد المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أقدمت مساء اليوم على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين".

وأفادت وكالة سانا السورية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انتهكت وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي شمالي مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة عناصر من الدفاع المدني.

اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وقسد في الشيخ مقصود والأشرفية

وذكرت وكالة سانا في تقريرها أن مجموعات "قسد"، استهدفت بـالرشاشات الثقيلة وقذائف الـآر بي جي، والهاون محيط حي الأشرفية والمنطقة الممتدة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون.

فيما أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بـإصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني في حصيلة أولية لاستهداف قسد عدة أحياء في مدينة حلب.

وأشارت "سانا" إلى إغلاق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دواري الليرمون وشيحان نتيجة استهداف "قسد" للطريق، ما دفع عشرات العائلات وعمال المصانع إلى مغادرة المنطقة حفاظا على سلامتهم.

