السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق فعاليات اليوم العلمي لوحدة الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ads

انطلقت فعاليات اليوم العلمي لوحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس تحت عنوان "السكر.. مرض العصر بدون مضاعفات "، وذلك استمرارًا للدور العلمي والثقافي المتميز للقسم في نشر الوعي الصحي ومتابعة أحدث المستجدات الطبية في هذا المجال.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف وتنظيم الدكتورة سلوى صديق.

تناول اليوم العلمي أحدث التوصيات العالمية المتعلقة بمرض السكر، من حيث أسباب حدوثه ومضاعفاته، وطرق الوقاية منه، إلى جانب استعراض أحدث الأساليب العلاجية المتبعة لتقليل المضاعفات على الأعصاب والأوعية الدموية.

بمشاركة نخبة من أساتذة الغدد الصماء والسكر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس  وطلاب الدراسات العليا ومرحلة الامتياز، من بينهم الأستاذة الدكتورة ليلى هنداوي، والدكتورة رنا هاشم، والدكتور هاني خيري، والدكتور مينا ميخائيل.

ويأتي هذا اللقاء العلمي تمهيدًا لانطلاق فعاليات اليوم العالمي للسكر المقرر عقده خلال شهر نوفمبر الحالي، في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لدعم التوعية الصحية ومواكبة التطورات العلمية في مجال الطب والعلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس اللقاء العلمى المستشفيات الجامعية اليوم العالمي للسكر رئيس جامعة عين شمس كلية الطب جامعة عين شمس

مواد متعلقة

مطارا القاهرة وسفنكس يستقبلان 50 رحلة دولية تقل الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري

الجامعات والمعاهد المصرية تستعد لتنفيذ برامج تعريفية وثقافية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

المهندس أحمد محمد حسين، من هو صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف الكبير؟ (بروفايل)

إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية

وزير التعليم العالي يهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو

تجارة عين شمس تعلن تعليمات هامة للطلاب في امتحانات الميد تيرم وقائمة المحظورات

وزير التعليم العالي: مشاريع منظمة اليونسكو ساهمت في مواجهة آثار الحروب والكوارث العالمية

إطلاق ماجستير مشترك بين كلية الحقوق وهيئة قضايا الدولة عن حوادث الطيران

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية