اقتصاد

89.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الاثنين نسبة 89.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 37.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 83.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.387,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.871,8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.


فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

5 مليارات إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة البورصة المصرية التداول للأسهم المقيدة التعاملات على الأسهم المقيدة الشركات المتوسطة والصغيرة

