أمم إفريقيا، منتخب مصر يصل إلى ملعب أدرار استعدادا لمواجهة زيمبابوي

وصلت حافلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل قليل، إلى استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، استعدادا لمواجهة نظيره زيمبابوي، في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب 

منتخب مصر عازم على تجنب "حسبة برما"

منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراة اليوم أمام زيمبابوي، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، وانتزاع الثلاث نقاط، من أجل حسم صدارة المجموعة الثانية مبكرا، والابتعاد عن الدخول في "حسبة برما".

زيمبابوي يرفع راية التحدي أمام الفراعنة

في المقابل، يدخل منتخب زيمبابوي مباراته أمام الفراعنة رافعا راية التحدي، وأن كرة القدم لا تعرف التاريخ أو الأسماء، وإنما تعترف فقط بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، وقد صرح مديره الفني ماريو مارينيكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه لا يخشى محمد صلاح أو عمر مرموش، وأنه يدخل المباراة واضعا نصب عينيه الفوز على الفراعنة كخطوة أولى نحو التأهل للدور ثمن النهائي 

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم زيمبابوي أمم أفريقيا 2025 استاد أدرار بمدينة أكادير حسام حسن محمد صلاح

