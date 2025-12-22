الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مخبز تصرف في كميات من الدقيق المدعم بالقنطرة غرب دون وجه حق

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية في  محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة بمركز ومدينة القنطرة غرب.  

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحادين المصري والعربي للووشو كونغ فو

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/ 2026

استهداف المخابز البلدية 

واستهدفت الحملة المخابز البلدية الواقعة في نطاق مدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال فحص حصص الدقيق البلدي المدعم وفحص وزن الخبز وجودته.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة التموينية 

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، بالإضافة لتحرير محاضر تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وضمت في عضويتها أسامة عبد الهادي مستشار المحافظ للتموين، ومكتب متابعة المحافظ، وعبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع إدارتي تموين مركز ومدينة الإسماعيلية والقنطرة غرب. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وتم تنفيذ عدة حملات بنطاق قرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة القنطرة غرب؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية المخابز البلدية المدعمة مخابز القنطرة غرب حملات علي المخابز

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحادين المصري والعربي للووشو كونغ فو

محافظ الإسماعيلية يعلن موعد تشغيل مدرستي الفنية التجارية والإمام علي للغات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالإسماعيلية (صور)

القبض على عدد من مروجي المخدرات خلال حملة أمنية بالإسماعيلية (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وزيمبابوي بعد مرور 15 دقيقة

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

أمم إفريقيا، مرموش يسجل هدف التعادل لمصر في مرمى زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

السياحة تحتفل بتركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف الكبير غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الفجر

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads