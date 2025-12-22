ضبط مخبز تصرف في كميات من الدقيق المدعم بالقنطرة غرب دون وجه حق

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة بمركز ومدينة القنطرة غرب.

استهداف المخابز البلدية

واستهدفت الحملة المخابز البلدية الواقعة في نطاق مدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال فحص حصص الدقيق البلدي المدعم وفحص وزن الخبز وجودته.

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة التموينية

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، بالإضافة لتحرير محاضر تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وضمت في عضويتها أسامة عبد الهادي مستشار المحافظ للتموين، ومكتب متابعة المحافظ، وعبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع إدارتي تموين مركز ومدينة الإسماعيلية والقنطرة غرب.

وتم تنفيذ عدة حملات بنطاق قرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة القنطرة غرب؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

