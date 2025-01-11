الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تحت قيادة سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب، وكيل المديرية، عن استعدادها التام لانطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم السبت لصفوف النقل.

تجهيز جميع المدارس بمحافظة الجيزة

وتم تجهيز جميع المدارس بمحافظة الجيزة بأعلى مستوى من الاستعداد لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلاب، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج في ظل أجواء من الهدوء والانضباط.



ووجه سعيد عطية رسائل تحفيزية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس والإدارات التعليمية، مؤكدًا على أهمية دور كل فرد في تحقيق النجاح المنشود.



وأكدت مديرية تعليم الجيزة أن هدفها الأول هو ضمان نجاح جميع الطلاب، ودعت الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف، مشددة على أن هذا العام الدراسي سيكون عامًا حافلًا بالنجاح والإنجازات.

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