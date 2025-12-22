وزير الخارجية يبحث مع رئيس شركة العاصمة الإدارية إجراءات نقل السفارات والبعثات الأجنبية

18 حجم الخط

بتوجيهات من رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مقار السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة نقل مقار البعثات والسفارات الأجنبية للعاصمة الجديدة.

بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية

أشاد وزير الخارجية بالدور المحوري الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في إنشاء وتجهيز الحي الدبلوماسي، وما تبذله الشركة من جهود متواصلة لتوفير بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل أساسي في تهيئة بيئة عمل دبلوماسية متطورة تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

مستجدات سير انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة

وخلال اللقاء، اطلع الوزير عبد العاطي على مستجدات سير انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي يتم تقديمها للسفارات الأجنبية لتشجيعها على الانتقال، بما يضمن توفير بيئة دبلوماسية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير.

توفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتقال سلس ومنظم للسفارات والبعثات الأجنبية إلى مقارها الجديدة بالعاصمة الجديدة، مشددًا على أهمية تذليل أي تحديات تواجه عملية الانتقال، بما يعكس الالتزام بتوفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.