الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع رئيس شركة العاصمة الإدارية إجراءات نقل السفارات والبعثات الأجنبية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس شركة العاصمة الإدارية، فيتو
18 حجم الخط

بتوجيهات من رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مقار السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة نقل مقار البعثات والسفارات الأجنبية للعاصمة الجديدة.

بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية

أشاد وزير الخارجية بالدور المحوري الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في إنشاء وتجهيز الحي الدبلوماسي، وما تبذله الشركة من جهود متواصلة لتوفير بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل أساسي في تهيئة بيئة عمل دبلوماسية متطورة تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

 مستجدات سير انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة

وخلال اللقاء، اطلع الوزير عبد العاطي على مستجدات سير انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي يتم تقديمها للسفارات الأجنبية لتشجيعها على الانتقال، بما يضمن توفير بيئة دبلوماسية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير.

توفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتقال سلس ومنظم للسفارات والبعثات الأجنبية إلى مقارها الجديدة بالعاصمة الجديدة، مشددًا على أهمية تذليل أي تحديات تواجه عملية الانتقال، بما يعكس الالتزام بتوفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحي الدبلوماسي بدر عبد العاطي شركة العاصمة الادارية للتنمية نقل مقار السفارات والبعثات الأجنبية العاصمة الجديدة

مواد متعلقة

مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

مصر تواصل جهودها المكثفة لإعادة المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الإيكواس سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للسودان وحرصها على صون وحدة وسلامة أراضيه (صور)

وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للأمن والتنمية في أفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

تقرير: زيلينسكي يخطط للهروب بـ قرض الـ90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads