هو صريح وعلى الصحفيين تقدير ذلك، متحدثة البيت الأبيض تبرر وصف ترامب لمراسلة بـ"خنزيرة"

دافع البيت الأبيض الخميس عن الرئيس دونالد ترامب بعد أن وصف مراسلة صحفية بأنها "خنزيرة" أثناء سؤالها له بشأن جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وفي محادثة مع صحفيين على متن طائرة الرئاسة الأسبوع الماضي، انحنى ترامب نحو المراسلة كاثرين لوسي وأشار بإصبعه وقال "اهدئي أيتها الخنزيرة" بينما كانت تضغط عليه بشأن بريد إلكتروني نُشر في الآونة الأخيرة ادعى فيه إبستين أن ترامب "كان على علم بالفتيات".

وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الخميس عن الواقعة، قالت إن الناخبين الأمريكيين أعادوا انتخاب ترامب لصراحته وإنه يجب على الصحفيين أن يقدروا صراحته في الإجابة عن الأسئلة.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "إنه يتصدى للأخبار الكاذبة عندما يراها ويشعر بالإحباط من المراسلين الذين ينشرون معلومات مضللة".

ولم تقدم ليفيت أي دليل على وجود معلومات مضللة يتم نشرها.

وأضافت عن ترامب "إنه يوفر وصولًا غير مسبوق إلى الصحافة ويجيب عن الأسئلة بشكل شبه يومي".

ورغم أن الواقعة لم تلقَ انتشارًا واسعًا في البداية، فإنها تحولت، الثلاثاء، إلى قضية بارزة بعد تفاعل صحفيين وشخصيات إعلامية مع لوسي، بينهم من سبق أن استهدفهم ترامب بهجمات شخصية.

ودان صحفيون بارزون سلوك ترامب، إذ وصف مذيع "سي إن إن" جيك تابر التعليق بأنه "مثير للاشمئزاز تمامًا"، فيما اعتبرته مقدمة "فوكس نيوز" السابقة جريتشن كارلسون أنه "مهين ومُذل".

ووقع ترامب الأربعاء على تشريع يأمر وزارة العدل بالإفراج عن وثائق من تحقيقها المطول في قضية إبستين بعد أن قاوم في البداية نشر الملفات على الملأ.

