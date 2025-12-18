أسوأ شخصيات العالم يعتلون خشبة "ديل بوك".. حلفاء "إبستين" يحتفظون بنفوذهم رغم فضائحه الجنسية.. واتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهودا باراك بتهريب فتيات إلى حجرته

18 حجم الخط

منذ بضعة أسابيع، انعقدت قمة "ديل بوك" السنوية في نيويورك؛ وهي قمة سنوية أسسها الصحفي والإعلامي الأمريكي أندرو روس سوركين في عام 2011.

وبحسب مقال نشرته جريدة "ذا جارديان" لإيما بروكس، فإن القمة شهدت حضورا بارزا لرفقاء رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والذي طالما عرف بارتباطه الوثيق بالملياردير الأمريكي بصورة دفعت القائمين على استضافة القمة يوجهون له سؤال مباشرا: هل أحضر لك إبستين فتيات؟

قمة "ديل بوك".. خشبة مسرح يعتليها أسوأ شخصيات على وجه الأرض

تقول بروكس في مقالها: “تشهد هذه القمة محادثات مع أشخاص يصنفون على أنهم الأكثر أهمية في العالم، وهي جزء من دائرة الأحداث الحية التي يجتمع فيها أسوأ الناس على وجه الأرض على خشبة المسرح لمخاطبة ثاني أسوأ الناس على وجه الأرض، وهو جمهورهم الذي يدفع لهم المال”.

وتضيف: "كانت القمة مليئة بالنجوم بشكل مميز، حيث ضمت أرملة اليميني تشارلي كيرك، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، و"صانعة التغيير" هالي بيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك والذي لفت الأنظار لعلاقته الوثيقة بإبستين".

تحرش إبستين الجنسي الأطفال يثير متاعب ترامب وإيهود باراك

وتكمل بروكس: "أول ما فكرت به بشأن مظهر إيهود باراك هو علاقته وصلاته المعروفة بـ"إبستين" الذي رحل مدانا بالتحرش الجنسي بالأطفال، والذي يصر مثل غيره ممن كانوا يدورون في فلك إبستين، أنه كان يجهل تماما طبيعة الرجل الحقيقية".

وتضيف الكاتبة في مقالها: "على رأس هذه القائمة يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نجا من العديد من الفضائح الجنسية ومن المحتمل أن ينجو من هذه الفضائح، على الرغم من أنها سببت له الكثير من المتاعب ليس فقط بسبب حجم جرائمه، ولكن أيضا لأن كلمة "الميل الجنسي للأطفال" تثير اهتماما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

لكن ترامب ليس وحده الذي ما زال يحتفظ بنفوذه بين دوائر إبستين؛ حيث إن هناك عددا كبيرا من أصدقاء إبستين ورفاقه القدامى ما زالوا في قلب الحياة العامة الأمريكية، وكأن قائمة أتباع إبستين أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس.

بيل جيتس يحافظ على نفوذه رغم الفضائح

من بين تلك القائمة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، الذي كان على اتصال وثيق مع إبستين منذ عام 2011، ولم يعان من أي آثار سيئة واضحة، بحسب المقال.

تضيف بروكس: الأمر نفسه بالنسبة للمساعد السابق للرئيس دونالد ترامب ومستشاره للشئون الاستراتيجية والقيادي البارز في حملة ترامب الانتخابية الرئاسية في 2016 ستيف بانون؛ إذ إن الرجل لا يزال بخير على الرغم من تبادل مئات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني مع إبستين حتى عام وفاته.

وكذلك أستاذ الرياضيات وعلم الأحياء مارتن نوفاك الذي فرضت عليه جامعة هارفارد عقوبات لمدة عامين بعد الكشف عن مدى ارتباطه الشخصي والمالي بـ"إبستين"، قبل أن يستعيد جميع امتيازاته.

علماء وصحفيون في فلك إبستين

وتتابع: أضف إلى هؤلاء المخرج السينمائي وودي آلن، والذي طالما ظهر وهو يتناول الطعام مع إبستين في مواقع التصوير؛ وكذلك الصحفي مايكل وولف والذي يعد الأكثر وقاحة، حيث قدم نصائح كثيرة لـ"إبستين" في مجال العلاقات العامة، وأجرى معه لقاءات صحفية امتدت لأكثر من 100 ساعة؛ إذ إن وولف لم يفلت سالما فحسب، بل إنه حقق أرباحا مالية ضخمة بسبب الإقبال على مشاهدة تلك التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

إيهود باراك يتهرب من علاقته مع إبستين

وتقول بروكس: بالعودة إلى قمة "ديل بوك" حيث لم يفلت باراك –الرجل الذي واصل مراسلاته مع إبستين حتى اعتقاله الثاني في عام 2019– من العقاب تمامًا. قبل أن تبدأ مناقشة المائدة المستديرة، سأل مضيف اللجنة نيكولاس كريستوف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قائلا: جرى ذكرك مرارا وتكرارا في رسائل البريد الإلكتروني كشريك مقرب من جيفري إبستين، وأريد فقط أن أسألك بصراحة شديدة: هل قام إبستين بتهريب امرأة أو فتاة إلى حجرتك من قبل؟

ابتسم باراك قليلا، ثم قال: “لا، أبدا. أنا الآن نادم بشدة على أي ارتباط به، ودعنا ننقل الحديث إلى أشياء أكثر أهمية”.

