تفاصيل تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لدورة 2025/ 2029

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات " " CIT- راعي الصناعة الرقمية – اليوم الاثنين، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديدة للفترة من 2025 / 2029 حيث فاز المهندس خالد إبراهيم بمنصب رئيسً مجلس إدارة الغرفة كما تم أيضًا اختيار الوكيلين المهندس محمد حداد والمهندس سيف بدوي كما ضم التشكيل لهيئة المكتب كل من المهندس محمد سعيد والمهندس محمد عيسي.

مصلحة الاقتصاد القومي



كذلك تم اختيار المهندس خالد إبراهيم ممثل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورحب المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس الجديد بمجلس الإدارة الجديد، عقب انتهاء جلسة الإجراءات، متمنيًا أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات، والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح أعضاء الغرفة ومصلحة الاقتصاد القومي، وتنفيذ توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالدور التكنولوجي أو الاقتصادي أو المجتمعي.

تعزيز دور القطاع التكنولوجي



أكد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في المجلس، في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس،منوها أن غرفة " CIT " تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجاز وتعزيز دور القطاع التكنولوجي في الاقتصاد المصري وبما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال والابتكار التقني في مصر ودعم القدرة التنافسية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية.

