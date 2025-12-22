الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لدورة 2025/ 2029

المهندس خالد ابراهيم،
المهندس خالد ابراهيم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  باتحاد الصناعات  " " CIT- راعي الصناعة الرقمية – اليوم الاثنين، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديدة للفترة من 2025 / 2029 حيث فاز المهندس خالد إبراهيم بمنصب رئيسً مجلس إدارة الغرفة كما تم أيضًا اختيار الوكيلين المهندس محمد حداد والمهندس سيف بدوي كما ضم التشكيل لهيئة المكتب كل من المهندس محمد سعيد والمهندس محمد عيسي.

مصلحة الاقتصاد القومي 


كذلك تم اختيار المهندس خالد إبراهيم ممثل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورحب المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس الجديد بمجلس الإدارة الجديد، عقب انتهاء جلسة الإجراءات، متمنيًا أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات، والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح أعضاء الغرفة ومصلحة الاقتصاد القومي، وتنفيذ توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالدور التكنولوجي أو الاقتصادي أو المجتمعي.

  تعزيز دور القطاع التكنولوجي 

وزير الاتصالات: زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام إلى 7.4 مليار دولار

وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بالجيزة


أكد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في المجلس، في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس،منوها أن غرفة " CIT " تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجاز وتعزيز دور  القطاع التكنولوجي في الاقتصاد المصري وبما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال والابتكار التقني في مصر ودعم  القدرة التنافسية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات صناعة تكنولوجيا المعلومات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات المعلومات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة

وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان سير العمل بسنترال المنصورة ويزوران مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

وزير الاتصالات يفتتح اليوم عددًا من المشروعات التكنولوجية بالدقهلية

وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات مسابقة "DIGITOPIA" السبت المقبل

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

المصري يكتسح دكرنس برباعية في كأس مصر

فضيحة داخل مكتب نتنياهو، مستشاروه تلقوا رشوة لكشف معلومات عن جيش الاحتلال وتشويه صورة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads