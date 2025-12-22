الإثنين 22 ديسمبر 2025
الوطنية للانتخابات تصدر قرارا جديدا بشأن مقر لجنة انتخاب المصريين في نيويورك

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 (مكرر)، الصادر في 21 ديسمبر 2025، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 78 لسنة 2025، بتعديل مقر لجنة الانتخاب بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى انتخابات مجلس النواب.

نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 



ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على "تغيير مقر وعنوان لجنة الانتخاب بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات مجلس النواب إلى: مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والكائن في: 304 East 44th Street, New York, NY, United States, New York. بدلا من: مقر القنصلية العامة في نيويورك الكائن في: 1110 Second Avenue, suite #201 New York, NY.10022.
وذلك خلال الانتخابات التي تجرى خارج جمهورية مصر العربية أيام ٢٤ و۲۰۲٥/١٢/٢٥ على أن تعود إلى مقرها الأصلى بمقر القنصلية العامة في نيويورك بعد انتهاء هذين التاريخين.


وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الاطلاع على قرار الهيئة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بتحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج فى انتخابات مجلس النواب؛ وعلــى كتــاب وزارة الخارجيــة والهجــرة وشــئون المــصريين بالخــارج رقم (٧١٣) المؤرخ 23/ 11/ 2025، وعلى موافقة مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات بجلـسته المعقـودة بتاريخ 2/ 12/ 2025.
 

 

