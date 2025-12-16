الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة آخر أيام تصويت المصريين بالخارج

18 حجم الخط

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، لمتابعة أخر أيام عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري وتعزيز مسار المشاركة السياسية.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة المنتخبة.

وقال المستشار أحمد بنداري: إن المصريين بالخارج كانوا وما زالوا واجهة مشرفة للدولة المصرية أمام مختلف شعوب العالم، مشيرًا إلى أن اليوم يمثل محطة جديدة في مسار ممتد من العمل والبناء، وترسيخ قيم الديمقراطية وحرية الإرادة في الاختيار.

وأضاف أن الدولة وفّرت كافة التيسيرات اللازمة لضمان سير عملية التصويت بسهولة وانتظام، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

