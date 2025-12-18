الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 46 شكوى وتمكين كافة المندوبين من دخول اللجان ومتابعة عملية الاقتراع

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت عبر الخط الساخن 46 شكوى خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شملت عدة مسائل مرتبطة بسير العملية الانتخابية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أن الشكاوى جاءت كالتالي: 27 تتعلق بالازدحام والتكدس في اللجان، 12 حول توجيه الناخبين، 4 بشأن الرشوة الانتخابية، و3 تتعلق بعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان.

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى تم التعامل معها فورًا وإزالتها بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة.

وأوضح أن الهيئة دفعت بعناصر بشرية من الموظفين وأعضاء الهيئات القضائية لسحب الكثافات وتنظيم الناخبين في اللجان المكتظة، كما تم إرسال أعضاء اللجان العامة للتحقق من الشكاوى الخاصة بتوجيه الناخبين.

وفيما يخص شكاوى الرشوة، تم إخطار الجهات المعنية بالتنسيق مع مديري الأمن في نطاق كل لجنة، بينما تمكين كافة المندوبين من دخول اللجان الفرعية لمتابعة عملية الاقتراع.

وجاءت الشكاوى موزعة جغرافيًا على النحو التالي: دمياط 23 شكوى، القاهرة 9 شكاوى، الدقهلية 5 شكاوى، المنوفية 3 شكاوى، القليوبية 2 شكاوى، كفر الشيخ 2 شكاوى، الشرقية 1، وبورسعيد

وأكد حرص الهيئة على ضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، وتقديم الدعم الكامل للجان لتذليل أي معوقات أمام الناخبين.

