الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة بالقنصلية العامة في نيويورك

وزارة الخارجية خلال
وزارة الخارجية خلال تفقده الأثار المستردة، فيتو

زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، يوم السبت، مقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لتفقد القطع الأثرية المصرية التي تم استردادها مؤخرًا والتي نجحت القنصلية العامة المصرية بنيويورك في استردادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب المدعي العام الأمريكى فى مانهاتن، ومكتب النائب العام المصرى.

وتضمنت المجموعة عدة قطع هامة تعود إلى العصر الفرعوني القديم، والعصر البطلمي، ومن بينها قناع خشبي مذهب، وقدم من الجرانيت الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وغيرها.

ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الاثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية في الدولة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصرى وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظًا على ثروات البلاد.

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نيويورك القنصلية المصرية فى نيويورك الدكتور بدر عبد العاطي

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