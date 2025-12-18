الخميس 18 ديسمبر 2025
نتنياهو يترأس اجتماع فريق وزاري لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريقا وزاريا لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق البديلة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وأعلن ترأسه اجتماع الفريق يوم الاثنين المقبل.

لجنة تحقيق سياسية

ووفقا لموقع "واي نت" العبري، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي يترأس فيها نتنياهو اجتماعا لهذا الفريق، في وقت تتسارع فيه جهود حكومته لإقرار قانون يُنشئ لجنة تحقيق سياسية تابعة لحزب الليكود، بدلا من لجنة تحقيق قضائية مستقلة.

ويأتي هذا التحرك بعد معارضة نتنياهو لفكرة تشكيل لجنة تحقيق حكومية يعيّن أعضاءها رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحاق أميت. بدلا من ذلك، قرر إنشاء لجنة تحقيق سياسية، يلعب فيها رئيس الكنيست، أمير أوحانا، دورا محوريا.

وبحسب الخطة المقترحة، ستتكوّن اللجنة من ستة أعضاء، يُنتخب أحدهم رئيسا لها.

وفي المرحلة الأولى، سيُطلب من الكنيست التوصل إلى اتفاق على أسماء الأعضاء بدعم أغلبية 80 نائبا.

فإذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال 14 يوما، سيختار الائتلاف الحاكم ثلاثة ممثلين، بينما تعيّن المعارضة الثلاثة الآخرين.

ولكن في حال امتنعت المعارضة عن المشاركة، سيتولى رئيس الكنيست، أوحانا، تعيين ممثليها الثلاثة نيابة عنها.

 

نتنياهو يبلغ واشنطن بتغيير فريق التفاوض مع سوريا

 

أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك بعزمه تعيين ممثل إسرائيلي جديد ليتولى ملف المفاوضات مع سوريا، في إشارة إلى تحرك سياسي جديد قد يعيد ترتيب قنوات الاتصال غير المباشرة بين الجانبين.

