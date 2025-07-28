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خارج الحدود

نفتالي بينت: الحكومة الإسرائيلية انهارت ووزراؤها يلحقون بنا ضررا كبيرا

بينت، فيتو
بينت، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت اليوم الإثنين: إن حكومة الاحتلال انهارت سياسيا وإعلاميا، لافتا إلى أن وزراؤها يلحقون بتل أبيب ضررا فظيعا.

إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا

وأعلنت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا أمس الأحد، إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد.

حل دائم على أساس حل الدولتين

في سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل الدفع نحو حل الدولتين.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو يجب أن يطلق مسارًا جديدًا لحل دائم على أساس حل الدولتين.

وجدد الرئيس الفرنسي، تأكيده بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل لأنه هو الطريق إلى السلام. 

الاعتراف بدولة فلسطين 

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال فى وقت سابق: “قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سأعلن قرار الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

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رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نفتالي بينت حكومة الاحتلال إسرائيل فلسطين

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