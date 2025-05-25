طريقة عمل البراونيز، من أنواع الكيك المميزة، والتي تقدم في الكافيهات، مع أنواع القهوة المختلفة، سواء الساخنة أو المثلجة، وطريقة عمل البروانيز من وصفات الكيك غير المنتشرة في البيوت، وظلت حتى وقت قريب مقاديرها وطريقة عملها غير معروفة.



وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز بالمارشميلو وكريمة الشوكولاتة، زي الكافيهات، لتدخلي البهجة على قلوب كل أفراد الأسرة، ويمكنك تقدميه مع كوب ايس كوفي من صنع يديك، أيضًا زي الكافيهات.



مقادير عمل براونيز بالمارشميلو وكريمة الشوكولاتة:



كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة (200 جرام)

2 كوب سكر بودرة

ثلث كوب كاكاو خام غامق

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 باكو فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب مارشميلو مينى أو عادى.

مقادير كريمة الشوكولاتة للزينة:



نصف كوب زبدة لينة

2 كوب سكر بودرة منخول (سكر أيسنج )

ربع كوب حليب سائل

3ملاعق كبيرة كاكاو خام

فانيليا

البراونيز

خطوات عمل البراونيز الاحترافي:



نسخن الفرن على 175 درجة مئوية، ونحضر صينية مربعة مقاس 10 ×15 بوصة، وتبطن بورق الزبدة.

نجهز الكيكة؛ بخفق الزبدة اللينة مع سكر البودرة، حتى يصبح خليط هش على سرعة عالية.

نضيف البيض والفانيليا، ونخفق على سرعة عالية.

ننخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج بودر، ونضيفه على سرعة بطيئة.

نصب الخليط فى الصينية وندخله الفرن، ويترك من 22 إلى 25 دقيقة، حتى يخبز.

نخرج كيك البراونيز من الفرن، وعلى الوجه نرص قطع المارشميلو، وندخل الصينية مرة أخرى الفرن، لمدة 3 دقائق فقط، حتى يذوب شوية المارشميلو.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماما.

ثم نجهز كريمة التزيين، بخفق الزبدة مع سكر البودرة والكاكاو جيدا، ثم نضيف الحليب والفانيليا، ونخفق حتى تصبح الكريمة هشة وناعمة، ثم نزين بها الوجه.

نقطع الكيكة مربعات، وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل آيس كوفي، لتقدميه لأسرتك مع البراونيز

آيس كوفي

يمكنك الآن تعلم طريقة عمل آيس كوفي، في البيت، بدلًا من الذهاب للكافيهات، وهو من طرق المشروبات المثلجة الشهيرة، التي يبحث عنها الكثيرين، في هذا الجو الحار، خاصة أن شراء الآيس كوفي من الكافيهات أصبح يحتاج لميزانية كبيرة، وهو ما يجده الكثيرون صعبا.



فلتتعلمي طريقة عمل ايس كوفي، زي الكافيهات، لتقدميه لأفراد الأسرة، مع قطعة من البراونيز من صنع يديك، دون دفع مبالغ مالية كبيرة.



طريقة عمل آيس كوفي، بطريقة احترافية

المكونات

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري)

مكعبات ثلج

خطوات عمل آيس كوفي احترافي

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.

املئي الكوب بالثلج.

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديك ألذ كوب من الآيس كوفي.

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