الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مخاطر الشائعات وأثرها على المجتمع، ندوة بمجمع إعلام الغربية

ندوة بمجمع إعلام
ندوة بمجمع إعلام الغربية
18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الغربية بطنطا، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "الشائعات وأثرها على المجتمع"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع في إطار جهوده التوعوية لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الظواهر السلبية.

أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا

العثور على فتاة مقيدة وملفوفة داخل ملاءة بطريق في طنطا

جاءت الندوة تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
 وحاضر في الندوة الدكتور طلعت مصطفى خبير القانون الجنائي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشباب وممثلي المجتمع المدني بمحافظة الغربية.
 

 

نشر الشائعات من أخطر أسلحة «حروب الجيل الرابع»

وفي مستهل حديثه، أكد الدكتور طلعت مصطفى أن نشر الشائعات يعد من أخطر أسلحة «حروب الجيل الرابع»، مشيرا إلى أنها لا تستهدف احتلال الأرض، وإنما تستهدف احتلال العقول وتفتيت الإرادة الوطنية من خلال بث الفتن والتشكيك في الثوابت. 

وأوضح أن أعداء الوطن يلجأون إلى هذا السلاح لمحاولة إيقاف عجلة التنمية التي لم تتوقف في مصر على مدار الـ11 عامًا الماضية، والتي شهدت إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، أبرزها المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري.
 كما استعرض د. طلعت مصطفى خلال الندوة، مفهوم الشائعة وأهدافها وأساليب مواجهتها، محذرًا من التطور التقني المتسارع الذي زاد من خطورة الشائعات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (Deepfake)، مستشهدًا بأمثلة موثقة لشائعات استهدفت إثارة الذعر بين المواطنين مثل شائعات تلوث مياه الشرب. 

وأكد أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الشائعات.
 وشدد خبير القانون الجنائي على أن القانون المصري، لا سيما قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية لكل من يساهم في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام، مؤكدًا أن «الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية»، وأن مجرد الضغط على زر «مشاركة» لمنشور كاذب قد يضع صاحبه تحت طائلة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية الوعى المجتمعى مواجهة الظواهر السلبية حياة كريمة

مواد متعلقة

أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا

إخماد حريق اندلع في مسرح مدرسة طنطا الزراعية

محافظ الغربية: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات

محافظ الغربية يتابع اللحظات الأخيرة لليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 داخل لجان السنطة

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

وزير المالية: نُسدد أكثر مما نقترض ونجحنا في خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار

حصاد الأدوية المغشوشة والمسحوبة من السوق في 2025، قائمة بأبرز الأصناف

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

منى محرز.. المرأة الحديدية تعود إلى الواجهة من جديد في وزارة الزراعة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الدكتور أحمد عمر الأزهري نقيب الصحفيين الصوماليين

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads