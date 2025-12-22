مخاطر الشائعات وأثرها على المجتمع، ندوة بمجمع إعلام الغربية

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الغربية بطنطا، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "الشائعات وأثرها على المجتمع"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع في إطار جهوده التوعوية لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الظواهر السلبية.

جاءت الندوة تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وحاضر في الندوة الدكتور طلعت مصطفى خبير القانون الجنائي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشباب وممثلي المجتمع المدني بمحافظة الغربية.



نشر الشائعات من أخطر أسلحة «حروب الجيل الرابع»

وفي مستهل حديثه، أكد الدكتور طلعت مصطفى أن نشر الشائعات يعد من أخطر أسلحة «حروب الجيل الرابع»، مشيرا إلى أنها لا تستهدف احتلال الأرض، وإنما تستهدف احتلال العقول وتفتيت الإرادة الوطنية من خلال بث الفتن والتشكيك في الثوابت.

وأوضح أن أعداء الوطن يلجأون إلى هذا السلاح لمحاولة إيقاف عجلة التنمية التي لم تتوقف في مصر على مدار الـ11 عامًا الماضية، والتي شهدت إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، أبرزها المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري.

كما استعرض د. طلعت مصطفى خلال الندوة، مفهوم الشائعة وأهدافها وأساليب مواجهتها، محذرًا من التطور التقني المتسارع الذي زاد من خطورة الشائعات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (Deepfake)، مستشهدًا بأمثلة موثقة لشائعات استهدفت إثارة الذعر بين المواطنين مثل شائعات تلوث مياه الشرب.

وأكد أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الشائعات.

وشدد خبير القانون الجنائي على أن القانون المصري، لا سيما قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية لكل من يساهم في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام، مؤكدًا أن «الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية»، وأن مجرد الضغط على زر «مشاركة» لمنشور كاذب قد يضع صاحبه تحت طائلة القانون.

