محافظات

أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا

جثة
جثة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملفوفة داخل ملاءة وملقاة على أحد الطرق بمدينة طنطا وذلك بعد ساعات قليلة من إبلاغ  أمن الغربية عنها.

إزالة فورية لمخالفة بناء مقابر بدون ترخيص في الغربية

تركيب الإنترلوك وتطوير مقابر الجميزة بالجهود الذاتية بالغربية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا يفيد بالعثور على الجثة في نطاق دائرة قسم أول طنطا. 

وعلى الفور انتقلت قوة من أمن الغربية ومباحث القسم إلى موقع البلاغ حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة.

التحريات الأولية


وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية فيما أشارت التحقيقات إلى وجود علاقة غير مشروعة كانت وراء ظروف الواقعة وفق مصادر أمنية. 

وتواصل النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية ومعرفة كافة الملابسات

