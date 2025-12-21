18 حجم الخط

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تقديم الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، بهدف الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بصرف المعاش أو تحديث البيانات أو رفض الطلبات.

ويستعرض موقع فيتو خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة بشأن خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026.

خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لتقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026 وذلك للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ويمكن تقديم الشكاوى الإلكترونية وتشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن عبر الرابط التالي من هنا.

اختيار تقديم شكوى من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا بدقة.

تحديد نوع الشكوى (مثل توقف صرف المعاش أو رفض الطلب)

كتابة تفاصيل الشكوى بشكل واضح ودقيق.

إرفاق المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

النقر على إرسال الشكوى بعد مراجعة البيانات المدخلة.

الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة حالتها لاحقًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم الشكوى في تكافل وكرامة 2026

رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أوعبر البريد الإلكتروني من هنـــــا.

الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات المهمة، التي يجب توفيرها قبل تقديم الشكوى، كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

مستند محل الإقامة (إيصال مرافق أو بطاقة تموين).

شهادة طبية في حالة وجود إعاقة.

شهادات ميلاد الأبناء.

خطوات متابعة الشكوى

ويمكن للمستفيد متابعة حالة الشكوى إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

مراجعة حالة الشكوى والتي قد تكون: قيد المراجعة - تم الرد - تم الحل.

