التضامن تختتم فعاليات المرحلة التجريبية لمشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ببنى سويف

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ختام المرحلة التجريبية لمشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ببنى سويف، والتي انطلقت تحت عنوان "يوم الأسرة".

وذلك فى احتفالية كبرى بحضور الدكتورة هبة الجلالى مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، والدكتور محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، ومنال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وفريق عمل البرنامج وعدد واسع من القيادات التنفيذية وشركاء العمل.

وتضمنت الفعالية التى نفذت بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع المدني مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة راعي مصر، وجمعية سنابل الخير، قافلة تنموية موسعة قدمت عرضا لخدمات وزارة التضامن الاجتماعي، باستهداف 210 أسر فى إطار تمكين الأسرة والمرأة من “تكافل وكرامة” وبرنامج “مودة” وخدمات بنك ناصر فى إطار التمكين الاقتصادي وشركاء العمل التنموي وقافلة طبية، تضمنت عددا من التخصصات الطبية مستهدفة 400 طفل، فضلا عن عدد من الأنشطة الترفيهية من المسابقات والرسم على الوجه والألعاب المختلفة، وقد تم تكريم فريق تنفيذ مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة بمديرية بنى سويف.

رفع كفاءة البنية التحتية وتوفيق الأوضاع لـ16 حضانة

وتأتي الفعالية ختاما لتدخلات المرحلة التجريبية للمشروع ببنى سويف، والذى شهد رفع كفاءة البنية التحتية وتوفيق الأوضاع لعدد 16 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية بالمحافظة وبناء القدرات وتدريب مقدمي الخدمة بالحضانات والجمعيات من خلال حزمة تدريبية تشمل 6 أدلة تدريبية، كما تم توزيع صناديق الطعام بالتعاون مع بنك الطعام المصري لحوالي 1200 أسرة من أولياء أمور أطفال الحضانات المطورة، فضلا عن تنفيذ أنشطة التوعية والتربية الإيجابية وتكامل دور الأسرة والحضانة وأهمية الإلتحاق بالحضانة في عمر مبكر.

الجدير بالذكر أن مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة يعد أحد محاور البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع عدد من الشركاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - منظمة الأمم المتحدة اليونيسف –بنك الطعام المصري – معمل عبد اللطيف جميل بالجامعة الامريكية بالقاهرة – شركة أوراسكوم للإنشاءات – بنك التعمير والإسكان لتقديم عدد من الأنشطة والتدخلات المتكاملة ودراسة أثر التدخلات في زيادة التحاق أطفال الفئة العمرية من يوم حتى 4 سنوات بدور الحضانة في مصر، ويتم تنفيذ مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة في محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الغربية – الأقصر.

