كامل الوزير يصل مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني

وصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني.

منتدى الأعمال المصري العماني

جاء ذلك تلبية لدعوة من قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني.

الوزير يلتقي وزراء التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات

ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الصناعة والنقل.

كما سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدكتور/ علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومحمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة لبحث التعاون في عدد من المشروعات المحتملة بين مصر وعمان.

