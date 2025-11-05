ترامب: اكتساح الديمقراطيين بالانتخابات المحلية إشارة سلبية للجمهوريين

18 حجم الخط

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفوز الواسع الذي حققه الحزب الديمقراطي في عدد من المناطق الأمريكية خلال الانتخابات المحلية التي جرت الثلاثاء، يشكل إشارة سلبية لحزبه الجمهوري.

وقال ترامب، خلال اجتماع إفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض صباح الأربعاء، إن “نتائج الليلة الماضية لم تكن متوقعة، فقد كانت في مناطق يغلب عليها الطابع الديمقراطي، لكنني لا أعتقد أنها كانت جيدة للجمهوريين”.

ترامب: "كانت أمسية شيقة وتعلمنا الكثير"

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لست متأكدًا من أنها كانت جيدة لأي شخص، لكننا أمضينا أمسية شيقة، وتعلمنا الكثير، وسنتحدث عن ذلك في الأيام المقبلة”، في إشارة إلى أداء الحزب الجمهوري الذي تكبّد خسائر في عدة ولايات رئيسية.

الإغلاق الحكومي أثر سلبًا على الجمهوريين

وأشار ترامب إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير كان له أثر سلبي مباشر على الجمهوريين، قائلًا: “إذا اطلعتم على استطلاعات الرأي، ستجدون أن الإغلاق الحكومي كان عاملًا رئيسيًا وسلبيًا بالنسبة للجمهوريين”.

فوز ديمقراطي واسع في ولايات رئيسية

شهدت الانتخابات تفوقًا ملحوظًا للديمقراطيين، حيث فاز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، كما فازت أبيجيل سبانبرجر بمنصب حاكم ولاية فرجينيا، وميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، في نتائج وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بأنها “صفعة انتخابية” للحزب الجمهوري قبيل الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

