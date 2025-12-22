الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عزاء الفنانة سمية الألفي بمسجد عمر مكرم اليوم

الفنانة سمية الألفي
الفنانة سمية الألفي
تستقبل أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي اليوم العزاء بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب مباشرة. 

وغيب الموت منذ يومين الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عامًا. 

ولدت الفنانة الراحلة بمحافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على الليسانس من كلية الآداب (قسم علم الاجتماع) من جامعة القاهرة. قبل أن تلتحق بمجال الفن خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. من أبرز أعمالها: علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية. 

 قدمت سمية الألفي خلال مسيرتها الفنية  أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات".

 تزوجت سمية الألفي من الراحل  فاروق الفيشاوي عام 1974، وهي والدة الفنان أحمد الفيشاوي. كما تزوجت في مرحلة لاحقة  من مودي الإمام ومدحت صالح والمخرج جمال عبد الحميد.

وقبل ست سنوات..دخلت الفنانة الراحلة  سمية الألفي في صراع مع مرض السرطان، ما كان سببا في ابتعادها عن الوسط الفني بشكل كامل.

وفي شهر أكتوبر الماضي، حرصت الفنانة الراحلة على الظهور في لوكيشن تصوير مسلسل سفاح التجمع دعما لبطل المسلسل أحمد الفيشاوي.

