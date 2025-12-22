نواب الشيوخ يرحبون بتعديل قانون المهن الرياضية، وتعليق بشأن مباراة مصر بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الرياضة تحولت إلى صناعة هامة تدر ربحا.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

قطاع الرياضة صناعة هامة

وأشار النائب، إلى أنه في حال التركيز والاهتمام بقطاع الرياضة باعتباره صناعة هامة، يؤدي لمكاسب كثيرة للدولة.

من جانبه أكد النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يتوافق مع رؤية القيادة السياسية للنهوض بالرياضة.

تطوير الإطار المؤسسي لنقابة المهن الرياضية

وأشار إلى أن التعديل خطوة مهمة لتطوير الإطار المؤسسي لنقابة المهن الرياضية، للاستفادة من الكفاءات الرياضية.

مشاركة مصر في بطولة أمم إفريقيا

من جهته قال النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية: من حسن الطالع أن نناقش اليوم هذا التعديل التشريعي بقانون نقابة المهن الرياضية، في الوقت الذي يدخل المنتخب المصري أولى مواجهاته في بطولة أمم أفريقيا، متمنيا له التوفيق في هذه المسابقة.

وشدد على كل النقابات المهنية مراجعة المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالانضمام إلى عضويتها.

وفيما يتعلق بالمهن الرياضية، طالب محمود مسلم، بضرورة أن يكون هناك شعبة للتسويق الرياضي في نقابة المهن الرياضية.

أهمية تعديل قانون المهن الرياضية

وأوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، استجابة لرئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية، إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما فتح العديد من التخصصات.

وأكد النائب، أن التعديل يكرس ولاية الدولة على المهن الحرة، قائلا: والنقابة هي التي تحدد من ينتمي إليها.

وأشار إيهاب وهبة، إلى أنه من بين إيجابيات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التنسيق بين المهن الرياضية، والمجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "علشان مش كل من هب ودب يقول أنا معايا تخصص".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد هذه التخصصات التي تنضم إلى النقابة.

