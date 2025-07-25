في الذكرى السادسة لرحيل فاروق الفيشاوي، محطات في حياة حاوي الشاشة

فاروق الفيشاوي، الواد الشقى بعد أحمد رمزي، لقب بالحاوي، ممثل كبير،لعب دور الجان لسنوات طويلة، عرف بخفة الظل،لعب جميع الأدوار التى تنوعت بين الخير والشر، الرومانسى والبلطجى والبيه والبهلوان،جمهوره من جميع الأعمار كون ثنائيا فنيا مع الفنان عادل إمام، من أشهر أعماله "على الزئبق"، رحل فى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2019.

ولد فاروق الفيشاوي عام 1952 فى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، لأسرة مكونة من أبوين و5 أشقاء كان فاروق أصغرهم، رحل والده وهو فى الحادية عشرة من عمره، التحق بكلية الآداب لكنه فى السنة الثالثة تركها لينضم إلى المعهد العالى للفنون المسرحية بسبب عشقه للتمثيل،

الملك لير آخر أعماله المسرحية

اكتشفه المخرج المسرحي الراحل عبد الرحيم الزرقاني أثناء تأديته لدور في إحدى المسرحيات التي عرضت على مسرح جامعة القاهرة، ومن هنا كانت البداية مع المسرح، فقدم عدة مسرحيات ناجحة قادته إلى طريق النجومية واستمر عطاؤه المسرحى طوال حياته بجانب السينما والتليفزيون، من هذه المسرحيات: عينى فى عينك، البرنسيسة، الرجل الصعيدي، فرسان آخر زمن، شباب امرأة، الناس اللى فى التالت وغيرها، وكانت آخر أعماله المسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخرانى على خشبة المسرح القومى.

الفنان فاروق الفيشاوى

وكانت المحطة الثانية للفنان فاروق الفيشاوى فى السينما بعد اختيار عادل إمام له ليشاركه بطولة فيلمه "المشبوه" ونجح فى أداء دوره ليصبح من فتيان السينما المشهورين ومن الأفلام التى قام ببطولتها وزادت عن 100 فيلم: الطوفان القاتلة، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدًا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، نساء خلف القضبان، المرأة الحديدية، امرأة هزت عرش مصر، حضرات السادة الكدابين، ديك البرابر، الجراج، حكمت فهمى، جبابرة الميناء، أحلام هند وكاميليا وغيرها.

محفوظ عجب فى الإذاعة

وكانت أولى أدوار فاروق الفيشاوى بالإذاعة في دور الصحفى الانتهازي محفوظ عجب في مسلسل "دموع صاحبة الجلالة" بالإذاعة عن قصة موسى صبري.



بالتوازى مع عمل فاروق الفيشاوى فى السينما اتجه الى الدراما وقام ببطولة مجموعة من المسلسلات منها: أبنائى الاعزاء شكرا مع الفخرانى وعبد المنعم مدبولى، ليلة القبض على فاطمة مع فردوس عبد الحميد، أولاد آدم، غوايش مع صفاء أبو السعود، عصفور في القفص، وأبناء العطش، مخلوق اسمه امرأة، قهوة المواردى،عصفور النار، الحاوى مع الهام شاهين، قاتل بلا أجر، حصاد العمر مع محمود المليجى، "على الزيبق" الملحمة التراثية التى تدور أحداثها في العصر العثماني فى دور على حسن رأس الغول، وغيرها، حتى ظهر قبل رحيله مع عادل إمام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018 من إخراج رامى إمام.

فاروق الفيشاوى وبوسى فى أحد أدواره

يتحدث فاروق الفيشاوى عن دور الدراما فى حياته فيقول: التليفزيون أساسى فى انتشار الفنان لأنه سهل جدا أن يدخل كل بيت بدون عناء، أما السينما فهى النجومية المطلقة، والتليفزيون شريك للسينما فى صنع نجومية الفنان وقدمت فيه أدوارا متعددة.

سرطان الكبد كتب النهاية

فى سنواته الأخيرة أصيب الفنان فاروق الفيشاوى بسرطان الكبد بعد مشوار طويل من الإدمان منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضى، واعترف للصحافة ولجمهوره بإدمانه الهيرويين ومحاولته العلاج ووقوعه فى الديون إلى حد مطالبة الضرائب له بسداد 160 ألف جنيه، وبعد آخر تكريم له فى مهرجان الإسكندرية السينمائى اعترف على الملأ بظروف مرضه، معلنا أنه راض بما أصابه، وقع بعدها فى غيبوبة استمرت معه حتى رحل فى مثل هذا اليوم الـ 25 من شهر يوليو 2019 عن 68 عاما.

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